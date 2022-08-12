Серпень, 11 в 21:06

Сполучені Штати підтримали заклик до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції в Енергодарі після бойових дій за участю російських та українських військ поблизу станції.

Про це заявив представник Держдепартаменту США.

– Бої поблизу атомної електростанції небезпечні та безвідповідальні – і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них та повернути повний контроль Україні, а також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції, – сказав представник Держдепартаменту.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення військових дій поблизу ЗАЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції.

Зараз дивляться

Перед цим президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може спровокувати найстрашнішу у світі ядерну аварію, навіть більшу за Чорнобиль.

Запорізька АЕС розташована у місті Енергодар, на південному сході України вздовж лівого берега річки Дніпро і складається із шести реакторів.

Після захоплення комплексу Росія полонила українських співробітників.

Досі представники ядерного нагляду ООН не змогли оглянути станцію.