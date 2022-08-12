США підтримали заклик до створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС
Сполучені Штати підтримали заклик до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції в Енергодарі після бойових дій за участю російських та українських військ поблизу станції.
Про це заявив представник Держдепартаменту США.
– Бої поблизу атомної електростанції небезпечні та безвідповідальні – і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них та повернути повний контроль Україні, а також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції, – сказав представник Держдепартаменту.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення військових дій поблизу ЗАЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції.
Перед цим президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може спровокувати найстрашнішу у світі ядерну аварію, навіть більшу за Чорнобиль.
Запорізька АЕС розташована у місті Енергодар, на південному сході України вздовж лівого берега річки Дніпро і складається із шести реакторів.
Після захоплення комплексу Росія полонила українських співробітників.
Досі представники ядерного нагляду ООН не змогли оглянути станцію.