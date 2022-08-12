Серпень, 12 в 18:24

Російські медіа пишуть, що в окупованій Горлівці горить хімзавод Стирол.

Окрім росЗМІ, у мережі шириться відео пожежі на об’єкті, що схожий на завод.

Зокрема, про пожежу кажуть проросійські бойовики, що захопили владу у місті.

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Наразі немає підтверджених даних щодо НП на хімзаводі.

Стирол – підприємство хімічної промисловості в Україні, що розташоване в окупованому з 2014 року місті Горлівка. Серед іншого спеціалізується на виробництві мінеральних добрив.

Нагадаємо, зранку 12 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Донеччині українські захисники відбили кілька атак, однак на напрямку Горлівка — Зайцеве російські військові частково досягли успіху.

Фото: Скріншот з відео / Регіони_інфо