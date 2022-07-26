Липень, 26 в 13:00

Міністерство закордонних справ Естонії працює над пропозиціями для Європейського Союзу щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам країни-агресора РФ.

Про це заявив в ефірі одного з місцевих телеканалів голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Він пояснив, що обмеження на поїздки для громадян Росії мають бути узгоджені на рівні Євросоюзу.

Зараз дивляться

– Суть (пропозицій естонського МЗС, – Ред.) у тому, що ми б подібно до Естонії сказали, що Євросоюз не видає візи громадянам Росії на звичайних умовах. Є гуманітарні випадки, наприклад соратники Олексія Навального, вони (візи для них, – Ред.) розглядалися б окремо, – зазначив Рейнсалу.

Він назвав неприйнятною ситуацію, за якої росіяни масово відвідують країни ЄС, зокрема з туристичною метою, в той час як в Україні через обстріли РФ гинуть діти.

– Російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон РФ – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно, – наголосив Рейнсалу.

Міністр додав, що Естонія повинна вирішити, чи варто відкликати вже видані росіянам шенгенські візи на тих чи інших підставах.

Рейнсалу пояснив, що питання про візи для громадян РФ у березні цього року обговорювалося на рівні Європейського Союзу. Проте тоді на території РФ діяли Covid-обмеження, а тому поїздки росіян до Євросоюзу не були масовими, на відміну від нинішньої ситуації.

Рейнсалу уточнив, що МЗС Естонії планує підготувати візові пропозиції для Євросоюзу протягом найближчих тижнів. За його словами, вже відбулися консультації з МЗС Фінляндії та Латвії з цього приводу.

– Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі… Нам потрібно, щоб усі країни були “за”. Ми збираємося піти з цим питанням по новому колу, і я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні, – розповів Рейнсалу.

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Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, своєю чергою, пояснив, що візові правила Шенгенської зони не дозволяють перешкодити в’їзду до Естонії особам, які отримали візу іншої країни Шенгену. Саме тому заборона на візи для росіян повинна ухвалюватися на загальноєвропейському рівні.

За словами міністра, відтоді, як Росія зняла коронавірусні обмеження на перетин кордону, кількість громадян РФ, які в’їжджають до Естонії, значно зросла. Ляенеметс запевнив, що Естонія практично не видає віз росіянам, і робить це лише в особливих випадках. Проте візи видають інші країни Шенгену.

– Ми поділяємо Шенгенський простір, а це означає, що люди з візами інших країн можуть приїжджати до Естонії і часто використовувати її як транзитну країну… Ситуація, коли в Європі вбивають жінок і дітей, а також намагаються позбавити народ свободи, — це не та ситуація, коли ми маємо вибірково підходити до санкцій. Зусилля мають бути максимальними. Я вважаю, що це питання (щодо віз, – Ред.) потрібно порушувати на рівні Євросоюзу, – розповів він.

Нещодавно спеціальний представник українського МЗС щодо санкцій Олексій Макєєв висловив думку, що росіян потрібно питати про позицію щодо війни проти України у візових заявках на в’їзд.

Як відомо, з 1 липня Україна встановила візовий режим для громадян РФ.

Джерело: ERR.ee