Серпень, 13 в 10:49

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає країни-учасниці формату “Рамштайн” делегувати фахівців для роботи над конкретними кейсами воєнних злочинів РФ.

Про це очільник Міноборони поінформував на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав про нещодавній теракт в окупованій Оленівці (Донецька область), під час якого окупанти жорстоко вбили десятки українських військовополонених. Резніков уточнив, що Росія, навмисно вчинивши це масове вбивство, свідомо порушила низку міжнародних документів: IV Конвенцію про закони і звичаї війни на суходолі; Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими; Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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А тепер рашисти готують судилище над захисниками Маріуполя, порушуючи усі закони, правила та звичаї ведення війни.

У зв’язку з цим Резніков наголосив, що в притягненні до відповідальності воєнних злочинців з РФ має брати участь міжнародна коаліція.

– Відповідальність росіян за воєнні злочини буде невідворотною… Переконаний, що притягнення злочинців до відповідальності має стати частиною спільних зусиль міжнародної коаліції, яка протидіє російській агресії. Саме тому я ініціюю звернення через наше Міністерство закордонних справ до країн-учасниць Ukraine Defence Contact Group (відома в Україні як формат “Рамштайн”) із проханням делегувати експертів з військової юстиції, фахівців з протидії воєнним злочинам, – розповів міністр.

За його словами, ці фахівці могли б увійти до складу міжнародних груп, які допомагатимуть у роботі над кейсами воєнних злочинів РФ в Україні, аналізуватимуть практичні аспекти покарання за них.

На думку Резнікова, така співпраця стане важливим доповненням до роботи з надання військової допомоги Україні, якою займаються країни формату “Рамштайн” (Контактна група з оборони України).

Крім того, міністр звернувся до президента Європейського суду з прав людини Роберта Спано через злочини РФ проти українських військовополонених: щодо необхідності інтерпретувати статті Конвенції про захист прав людини.

– Зокрема, у контексті розгляду конкретної справи українських військовополонених, рішення щодо якої може стати дороговказом під час розгляду інших справ, – уточнив він.

Резніков наполягає, що теракт в Оленівці потребує рішучої реакції ООН, оскільки йдеться про свідоме нехтування міжнародним правом з боку Москви. Міністр додав, що саме ООН має примусити РФ допустити представників Червоного Хреста до військовополонених в Оленівці.

За словами Резнікова, світ повинен продемонструвати Росії, що покарання за воєнні злочини буде невідворотнім і не обмеженим в часі.

– У першу чергу це стосується не рядових виконавців, а осіб, які віддають накази, заохочують чи виправдовують злочини… Практики Нюрнберга у цьому плані дуже помічні. Щоб це стало реальністю, ми повинні з холодною головою запропонувати систему правових заходів реагування на воєнні злочини під час війни, якої Європа не бачила вже 80 років. І яка містить елементи, що можуть не в повній мірі бути охоплені чинними нормами права… РФ отримує відсіч на полі бою, в інформаційній, економічній, енергетичній сферах. Юридичний фронт має послати Кремлю та усім причетним до агресії проти України чіткий сигнал, що вислизнути чи сховатися не вийде, – пояснив міністр.

Він попередив представників РФ, що “єдиний шанс” для них – негайно припинити участь у злочинах та пом’якшити наслідки агресії “конкретними діями”. Оскільки після чергового звірства російських окупантів чи судилища над українськими воїнами в Маріуполі зменшуватимуться шанси відмежуватися від цих варварських дій.

Як відомо, в ніч на 29 липня війська РФ жорстоко вбили десятки українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в Оленівці.

За попередньою інформацією міжнародних експертів, під час теракту російські окупанти застосували термобаричну зброю.

Джерело: Олексій Резніков