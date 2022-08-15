Під вогневим контролем ЗСУ усі логістичні артерії окупантів: Гуменюк про ситуацію на Півдні

Серпень, 15 в 14:45

На тимчасово захопленій території Півдня України Збройні сили тримають під вогневим контролем усі напрямки та логістичні артерії окупантів.

Про це під час брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

– Ми усвідомлюємо, як і окупаційні війська, що залежність від цих артерій дуже висока, оскільки росіянам необхідно підтягувати резерви, озброєння, техніку та боєприпаси. Адже минулого тижня нами було знищено понад 10 складів з боєприпасами та місця скупчення військової техніки. Також завдані удари наразі не дають змоги окупантам використовувати мости для переміщення важкої техніки, – пояснила вона.

За словами Гуменюк, ситуація на Півдні країни стабільно складна, напружена, але контрольована нашими Збройними силами.

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Вона додала, що ворожі сили наразі нездатні на певних напрямках пересуватися суходолом. Протягом останньої доби окупанти навіть не намагаються цього робити.

Водночас російські загарбники практикують авіаційні удари і реактивну артилерію, якою обстрілюють населені пункти, зокрема Миколаїв, Нікополь, Марганець.