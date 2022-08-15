Третій Ка-52 за дві доби: Повітряні сили збили на Донеччині черговий вертоліт
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15 серпня близько 08.00 підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил знищив черговий вертоліт російських окупантів Ка-52.
– Це вже третій Ка-52 росіян, приземлений Силами оборони за дві доби, – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.
Ще два ворожих вертольоти Ка-52 Алігатор українські захисники ліквідували протягом вихідних.
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Вартість одного такого гелікоптера становить орієнтовно $15 млн.
Загалом із 24 лютого до 15 серпня Збройні сили України знищили вже 195 російських гелікоптерів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 173-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ