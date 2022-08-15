Третій Ка-52 за дві доби: Повітряні сили збили на Донеччині черговий вертоліт

Серпень, 15 в 12:54

15 серпня близько 08.00 підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил знищив черговий вертоліт російських окупантів Ка-52.

– Це вже третій Ка-52 росіян, приземлений Силами оборони за дві доби, – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Ще два ворожих вертольоти Ка-52 Алігатор українські захисники ліквідували протягом вихідних.

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Вартість одного такого гелікоптера становить орієнтовно $15 млн.

Загалом із 24 лютого до 15 серпня Збройні сили України знищили вже 195 російських гелікоптерів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 173-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ