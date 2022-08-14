Серпень, 14 в 12:32

Упродовж 13 та 14 серпня українські захисники знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Про це повідомили в угрупованні Об’єднаних сил ЗСУ.

– Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця сумлінно виконують обов’язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю – два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вартість російського гелікоптера Ка-52 Алігатор становить приблизно $15 млн.

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Від початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ знищили близько 43 550 російських окупантів.

За останню добу українські захисники ліквідували 150 загарбників. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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