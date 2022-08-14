Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

За вихідні ЗСУ збили два російських гелікоптери Ка-52

Валентина Чорна, редакторка стрічки
За вихідні ЗСУ збили два російських гелікоптери Ка-52
Фото: Depositphotos

Упродовж 13 та 14 серпня українські захисники знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Про це повідомили в угрупованні Об’єднаних сил ЗСУ. 

– Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця сумлінно виконують обов’язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю – два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вартість російського гелікоптера Ка-52 Алігатор становить приблизно $15 млн.

Зараз дивляться

Від початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ знищили близько 43 550 російських окупантів.

За останню добу українські захисники ліквідували 150 загарбників. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка