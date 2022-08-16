Серпень, 16 в 17:35

Знищення російських боєприпасів в тимчасово окупованому Криму – це тільки початок більш активних дій ЗСУ.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі національного телемарафону.

– Знищення боєприпасів у Криму – прелюдія до інших подій. Коли знищуються на відносно далеких територіях потужні склади боєприпасів – це означає, що за цим мають слідувати більш активні дії, – каже він.

Також він нагадав, що у Криму 16 серпня пролунали вибухи. За попередньою інформацією, детонував черговий склад боєприпасів окупантів у смт Азовське Джанкойського району.

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Чубаров розповів, що внаслідок цього окупанти проводять евакуацію людей у радіусі 5 км від епіцентру вибухів. Так, уже евакуйовано понад 2 тис. осіб.

– Припинено сполучення потягів через Джанкой, і тепер ті, хто незаконно їздить по мосту через Керченську протоку, виходять у Владиславівці, а потім автобусами вони їдуть у Сімферополь чи Севастополь, – додав він.

Водночас у селищі Гвардійське, що за 20 км від Сімферополя, теж сталися потужні вибухи. Але поки що невідомо, скільки і що саме там пошкоджено.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав про заяви міноборони РФ. У цьому відомстві стверджують, що такі інциденти – наслідок порушень правил безпеки на військових складах з боку окупантів, які “просто не вміють палити”. Він вважає, що кількість таких ексцесів у Криму зростатиме.