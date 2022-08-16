Август, 16 в 17:35

Уничтожение российских боеприпасов во временно оккупированном Крыму – это только начало более активных действий ВСУ.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального телемарафона.

— Уничтожение боеприпасов в Крыму – прелюдия к другим событиям. Когда уничтожаются на относительно дальних территориях мощные склады боеприпасов – это значит, что за этим должны следовать более активные действия, – говорит он.

Также он напомнил, что в Крыму 16 августа прогремели взрывы. По предварительной информации, детонировал очередной склад боеприпасов оккупантов в пгт Азовское Джанкойского района.

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Чубаров рассказал, что в результате оккупанты проводят эвакуацию людей в радиусе 5 км от эпицентра взрывов. Так, уже эвакуировано более 2 тыс. человек.

— Прекращено сообщение поездов через Джанкой, и теперь те, кто незаконно ездит по мосту через Керченский пролив, выходят во Владиславовке, а затем автобусами едут в Симферополь или Севастополь, — добавил он.

В то же время в поселке Гвардейское, расположенном в 20 км от Симферополя, тоже произошли мощные взрывы. Но пока неизвестно, сколько и что именно там повреждено.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил о заявлениях минобороны РФ. В этом ведомстве утверждают, что такие инциденты – следствие нарушений правил безопасности на военных складах со стороны оккупантов, которые “просто не умеют курить”. Он считает, что количество таких эксцессов в Крыму будет расти.