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Факти / Україна

Вирогідність наступу з боку Білорусі менше 50% і це не змінить хід війни – військовий експерт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
білоруський прапор
Фото: Depositphotos

Загроза наступу з боку Білорусі існує, але вона навряд чи зможе змінити хід війни.

Про це заявив військовий експерт, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

– Заперечувати загрозу ракетних ударів з білоруського напрямку не можна. Про це постійно говорить Генштаб. Варто розуміти, що зберігається загроза ракетних ударів. Якщо ж говорити про наступ з боку Білорусі, який би міг змінити хід війни на користь Росії, це малоймовірно. Повністю виключати не можна, але — менше ніж 50% і він не переломить хід війни. Якщо 300 тис. нас не переломило, не знищило, то 12-15 тис. — це смішно, —  сказав він.

Бєлєсков зазначає, що ракетні удари по Україні все одно не змушують йти на поступки окупантам

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– За 6 місяців ми отримали урок, що одним ракетним терором нас не примусять до миру, це має протилежний ефект. При цьому не варто нехтувати повітряними тривогами. Росія витратила понад 3 тис. ракет без жодного стратегічного ефекту, —  зазначив Бєлєсков.

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Джерело: Громадського радіо

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