Серпень, 17 в 21:12

Україні вигідно брати в полон російських найманців із ПВК Вагнер, оскільки вони є важливим обмінним фондом для Російської Федерації.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Youtube каналі.

Його запитали, чи варто українським військовим брати в полон найманців із ПВК Вагнер з огляду на те, що за міжнародними конвенціями вагнерівці не проходять як комбатанти. І якщо все ж таки полонити найманців, чи увійдуть бійці ПВК в обмінний фонд.

Зараз дивляться

– У них двояке становище. Вони не комбатанти, бо вони воюють як найманці за гроші. У них підписано контракт із приватними компаніями. Але присягу вони складають у Збройних силах Російської Федерації для того, щоб їм можна було видати зброю, – пояснив Жданов.

За його словами, за такого “схрещування юридичних понять” у вагнерівців двояке становище.

– І справді, Російська Федерація від них завжди намагається відхреститися, бо якщо їх беруть у полон, то вони починають розповідати, хто вони. Тоді РФ знову підпаде під міжнародне право, а саме через його грубе порушення, тобто – використання найманців у ході бойових дій, – додав експерт.

Олег Жданов пояснив, що для Росії найманці з ПВК, з іншого боку, вигідні, оскільки вони є найбільш мотивованими бійцями.

Він вважає, що навпаки, попри те, що вагнерівці не є комбатантами, для Росії вони все одно залишаються “дуже вигідним” обмінним фондом.

– Ми дуже лояльно ставимося до Росії. Ми її шкодуємо з усіх точок зору. РФ розуміє, що ми не будемо це (взяття найманців ПВК у полон, – Ред.) особливо афішувати. Тому, якщо ми візьмемо в полон певну кількість представників ПВК… то їх насамперед із задоволенням обміняють, – сказав експерт.

Жданов пояснив, що обмін вагнерівців є важливим для Росії, щоб вони не змогли потрапити до рук міжнародного трибуналу і після обміну найманців знову вручити зброю і відправити в бій, оскільки за контрактом вони зобов’язані далі воювати.