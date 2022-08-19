Росія готує фейки про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС – ISW

Серпень, 19 в 8:07

Міноборони РФ, імовірно, готує провокацію, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС. Про це повідомили аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

18 серпня вперше з 6 липня 2022 року не було заявлено про російські територіальні здобутки в Україні. Проте російські війська все ще проводили обмежені та безуспішні наземні наступи на східному напрямку 18 серпня.

Російські джерела повідомили про вибухи по всьому Криму — ймовірно, спричинені російською ППО, українською розвідкою або українською атакою — у ніч на 18 серпня.

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Також вони стверджували, що російська протиповітряна оборона збила безпілотник біля Керченського мосту між Кримом і Росією в ніч на 18 серпня.

Міноборони РФ, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в майбутніх операціях на ЗАЕС.

Ключові висновки аналітиків ISW:

18 серпня 2022 року вперше з 6 липня 2022 року не було заявлених або оцінених російських територіальних надбань в Україні.

Російські джерела повідомили про серію неідентифікованих і непідтверджених вибухів по всьому Криму в ніч на 18 серпня.

Міністерство оборони Росії, можливо, створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в фальшивій атаці на Запорізькій АЕС.

Російські війська вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.

Окупанти продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька.

Російські війська здійснили невдалий наземний штурм Запорізького напрямку.

Українські чиновники підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області.

Кремль, ймовірно, використовує створені козацькі організації для підтримки зусиль Росії з формування збройних сил.

Російські окупанти продовжували підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

Джерело: ISW