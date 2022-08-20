Серпень, 20 в 19:25

Кремль може піти на вчинення теракту під час показового судилища над захисниками Маріуполя, оскільки російські війська не мають жодних перемог на фронті, і це викликає запитання всередині РФ.

Таку думку висловив в ефірі телемарафону FreeДОМ військовий експерт Олег Жданов.

Він вважає, що, попри злочинність судилища над українськими військовополоненими, Кремль може піти на цей акт вандалізму. Більш того, експерт не виключає можливість вчинення теракту проти захисників Азовсталі на кшталт того, який РФ здійснила в Оленівці.

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– Згідно з останніми даними, які дає наша розвідка, вони можуть здійснити теракт під час цього “суду” й повторити варіант Оленівки. Тобто люди будуть просто вбиті внаслідок терористичного акту. І в цьому випадку суд навіть може не встигнути розпочатися. Тобто як такого судилища може й не бути, але за рахунок теракту вони дійсно можуть наших хлопців там просто знищити. Тих, кого привезуть на цей суд, – наголосив Жданов.

Він пояснив, що керівництву РФ потрібно щось пред’являти своєму населенню, а жодних досягнень на фронті в окупантів немає. Саме тому Кремль може вчинити теракт проти полонених українських воїнів.

– Вони можуть на це піти, тому що в них немає жодних перемог на фронті, а потрібно щось пред’являти суспільству. Навіть за минулу добу чи кілька днів тому російське командування вперше за весь час цього масованого військового вторгнення в Україну не озвучило жодних перемог. Тобто (немає, – Ред.) ніяких позитивних емоцій, а в їхньому суспільстві визріває запитання: що не так із “спеціальною військовою операцією”, чому вона так довго триває та чому на вулицях починають з’являтися інваліди, а біля міст ростуть алеї на кладовищах, – зазначив Жданов.

За даними української розвідки, РФ готує судилище над українськими військовополоненими в окупованому Маріуполі на День Незалежності України, 24 серпня. Для цього загарбники монтують залізні клітки на сцені Маріупольської камерної філармонії. В розвідці не виключають, що окупанти можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару та звинуватити в цьому ЗСУ.

Українські ЗМІ з посиланням на розвідку повідомляли, що окупанти планують організувати судилище в стилі Нюрнберзького трибуналу, і в Маріуполі хочуть провести лише його перший етап.

Фото: Маріупольська міська рада