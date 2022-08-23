У Чорнобаївці знищено командний пункт ворога та склад з боєприпасами – ОК Південь

Серпень, 23 в 16:28

У Херсонській області ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили два склади боєприпасів та два командних пункти російських окупантів, повідомляє Оперативне командування Південь.

Зокрема, йдеться про склад з боєприпасами та командний пункт 247 десантно-штурмового полку ЗС РФ у Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському.

Окрім того, ще один склад з боєприпасами ліквідовано у Благодатному.

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На цьому напрямку підтверджено знищення 23 російських військових, танка Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Військові наголошують, що загалом ситуація в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

У Чорному морі РФ тримає напоготові чотири кораблі з 28 ракетами Калібр на борту.

Два дні тому ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Стариці Херсонської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 181-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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