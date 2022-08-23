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У Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що ”це великої інтенсивності війна, великої інтенсивності війна не буває тільки в одну сторону”. За його словами, російські окупанти думали, що ”можуть зайти, тут безкарно поводити себе, нівечити наших людей”. Подоляк наголосив, що за такої інтенсивності війни ”усе буде тільки збільшуватися”.

– Я маю на увазі, зворотна реакція буде збільшуватися не тільки на території Криму, а по всіх окупованих місцях, де сьогодні перебуває російська армія, – уточнив Подоляк.

Він вважає, що російські окупанти були психологічно не готові до того, що сьогодні відбувається в Криму чи в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.