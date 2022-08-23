День державного прапора та обстріли Харкова: що відбувається на 181 добу війни (онлайн)
Вечірня “бавовна”: у Севастополі та Балаклаві прогриміла серія вибухів.
Окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС: пошкоджені резервні трансформатори станції.
Зеленський підписав закон про обов’язкові бомбосховища у новобудовах.
Перший документ, спрямований на забезпечення міжнародних гарантій безпеки для України, може з’явитися орієнтовно 29-30 серпня.
На День Незалежності у Харкові не курсуватиме наземний громадський транспорт.
Після завезення великих обсягів пального на ЗАЕС ЗС РФ таємно розміщують там військову техніку.
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