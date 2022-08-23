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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
День державного прапора та обстріли Харкова: що відбувається на 181 добу війни (онлайн)

День державного прапора та обстріли Харкова: що відбувається на 181 добу війни (онлайн)

Вечірня “бавовна”: у Севастополі та Балаклаві прогриміла серія вибухів.

Окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС: пошкоджені резервні трансформатори станції.

Зеленський підписав закон про обов’язкові бомбосховища у новобудовах.

Перший документ, спрямований на забезпечення міжнародних гарантій безпеки для України, може з’явитися орієнтовно 29-30 серпня.

На День Незалежності у Харкові не курсуватиме наземний громадський транспорт.

Після завезення великих обсягів пального на ЗАЕС ЗС РФ таємно розміщують там військову техніку.

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Пряма трансляція
00:21 - 23 серпня

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00:17 - 23 серпня

Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції надати Україні більше зброї. У Бундесвері заявили, що в ситуації, що склалася, Німеччина не може піти на такі ризики.

– Ми маємо бути готовими до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО, – зазначив представник військового відомства Німеччини.

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00:15 - 23 серпня

У Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що ”це великої інтенсивності війна, великої інтенсивності війна не буває тільки в одну сторону”. За його словами, російські окупанти думали, що ”можуть зайти, тут безкарно поводити себе, нівечити наших людей”. Подоляк наголосив, що за такої інтенсивності війни ”усе буде тільки збільшуватися”.

– Я маю на увазі, зворотна реакція буде збільшуватися не тільки на території Криму, а по всіх окупованих місцях, де сьогодні перебуває російська армія, – уточнив Подоляк.

Він вважає, що російські окупанти були психологічно не готові до того, що сьогодні відбувається в Криму чи в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

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