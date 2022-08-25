Серпень, 25 в 13:33

Тимчасово окуповане місто Енергодар (Запорізька область) залишилося без світла та води через обстріли російських військ.

Про це поінформував міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, місто знову опинилося на межі гуманітарної катастрофи через дії путінських військ.

– Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи! Сьогодні (25 серпня, – Ред.) внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води, – наголосив Орлов.

Він уточнив, що зараз з’ясовується ситуація: наскільки вона є критичною та чи можна її виправити вже найближчим часом.

Зараз дивляться

Як відомо, Енергодар перебуває під окупацією військ РФ з початку березня. Біля цього міста знаходиться Запорізька атомна електростанція, яку окупанти періодично обстрілюють, ставлячи світову спільноту перед загрозою ядерної катастрофи.

За даними британської розвідки, загарбники зберегли посилену військову присутність на Запорізькій АЕС. Зокрема, за 60 метрів від реактора №5 вони розташували бронетранспортери.

РФ уже розробила план відключення Запорізької атомної станції від енергомережі України, що може створити ризики катастрофічного виходу з ладу систем охолодження ядерного палива. За найгіршого сценарію може статися викид радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

Джерело: Дмитро Орлов

Фото: Дмитро Орлов