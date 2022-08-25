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Факти / Україна

Пентагон уточнив, що почне постачання зброї з нового пакету допомоги у найближчі місяці

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Пентагон
Фото: Dreamstime

Процес передачі зброї Україні з боку Сполучених Штатів у межах нового пакету військової допомоги почнеться в найближчі кілька місяців.

Про це розповів заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу у Пентагоні.

За його словами, постачання почнеться в найближчі кілька місяців, а усе озброєння Україна зможе отримати за кілька років.

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Колін Каль також розповів, що техніка з нового пакету допомоги для України має на меті забезпечити “формування потужних українських сил майбутнього на тлі російської агресії”, а не для того, аби застосовувати зараз проти Росії.

– Цей пакет допомоги є ще одним доказом того, наскільки Росія прорахувалась, – додав він під час брифінгу.

Нагадаємо, у День Незалежності України президент США Джо Байден оголосив про найбільший транш допомоги для України на $2,98 млрд.

Згодом у Пентагоні повідомили, що у пакет увійде:

  • шість зенітно-ракетних систем NASAMS з боєприпасами,
  • додаткові артилерійські боєприпаси,
  • до 24 протиартилерійських радіолокаційних станцій,
  • американські безпілотники Puma та обладнання для систем UAS Scan Eagle,
  • безпілотні авіаційні системи VAMPIRE,
  • ракетні системи з лазерним наведенням,
  • оплата обслуговування та навчання.
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