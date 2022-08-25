Пентагон уточнив, що почне постачання зброї з нового пакету допомоги у найближчі місяці
Процес передачі зброї Україні з боку Сполучених Штатів у межах нового пакету військової допомоги почнеться в найближчі кілька місяців.
Про це розповів заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу у Пентагоні.
За його словами, постачання почнеться в найближчі кілька місяців, а усе озброєння Україна зможе отримати за кілька років.
Колін Каль також розповів, що техніка з нового пакету допомоги для України має на меті забезпечити “формування потужних українських сил майбутнього на тлі російської агресії”, а не для того, аби застосовувати зараз проти Росії.
– Цей пакет допомоги є ще одним доказом того, наскільки Росія прорахувалась, – додав він під час брифінгу.
Нагадаємо, у День Незалежності України президент США Джо Байден оголосив про найбільший транш допомоги для України на $2,98 млрд.
Згодом у Пентагоні повідомили, що у пакет увійде:
- шість зенітно-ракетних систем NASAMS з боєприпасами,
- додаткові артилерійські боєприпаси,
- до 24 протиартилерійських радіолокаційних станцій,
- американські безпілотники Puma та обладнання для систем UAS Scan Eagle,
- безпілотні авіаційні системи VAMPIRE,
- ракетні системи з лазерним наведенням,
- оплата обслуговування та навчання.