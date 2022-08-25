Серпень, 25 в 13:30

У День Незалежності, 24 серпня, рух опору підняв прапор України у тимчасово захопленому росіянами Маріуполі.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Унікальні кадри – 24 серпня 2022 року прапор України над Маріуполем. Рух опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі, – зазначили вони.

У ГУР додали, що рух опору передав вітання до Дня Незалежності із тимчасово захоплених територій Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської областей і тимчасово окупованого Криму.

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Зазначимо, що над сусіднім селищем Нікольське також майорів прапор України, показуючи окупантам, чия це насправді земля.

Нагадаємо, що російські окупанти ще з ночі почали “вітати” українців з Днем Незалежності своїми обстрілами. Протягом дня сигнал повітряної тривоги лунав рекордну кількість разів – 189. Найчастіше вмикали у Харківській області.

Фото: скриншот з відео