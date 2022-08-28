Серпень, 28 в 14:20

У разі важкої аварії на Запорізькій АЕС радіаційна хмара відповідно до рози вітрів накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.

Про це повідомила енергокомпанія Енергоатом. Відповідний прогноз на 29 серпня зробили фахівці Держатомрегулювання.

За їхніми даними, у разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії.

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– Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання, – зазначили в Енергоатомі.

Також рекомендують провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо. Необхідно ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, зокрема зняття верхнього одягу та перевзування.

Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендується вжити заходів з герметизації та пакування продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.

Для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху дорогами без жорсткого покриття.

Джерело: Енергоатом