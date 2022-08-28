Обстріл Нікополя та Харкова: що відбувається на 186 добу війни в Україні

Російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, в результаті чого була пошкоджена адмінбудівля та дві багатоповерхівки. Також ворог завдав удару по ще двум громадам області.

Крім того, окупанти декілька разів за добу обстріляли Харків.

ЗСУ відбили наступ окупантів на шістьох напрямках – Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському.

Також “прильоти” були у тимчасово окупованих Новій Каховці Херсонської області та Донецьку.