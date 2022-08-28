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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Обстріл Нікополя та Харкова: що відбувається на 186 добу війни в Україні

Обстріл Нікополя та Харкова: що відбувається на 186 добу війни в Україні

Російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, в результаті чого була пошкоджена адмінбудівля та дві багатоповерхівки. Також ворог завдав удару по ще двум громадам області.

Крім того, окупанти декілька разів за добу обстріляли Харків.

ЗСУ відбили наступ окупантів на шістьох напрямках – Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському.

Також “прильоти” були у тимчасово окупованих Новій Каховці Херсонської області та Донецьку.

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Пряма трансляція
01:11 - 28 серпня

В окупованому Мелітополі Запорізької області чутно сильні вибухи.

Про це повідомляють ЗМІ. Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

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00:49 - 28 серпня

У Запорізькій області чутно вибухи.

Про це повідомляють у ЗМІ. Офіційної інформації поки що немає.

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00:29 - 28 серпня

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE оцінив ситуацію із перекиданням Росією третього армійського корпусу у розмірі 15 тисяч солдатів в Україну.

– Перспективи у них такі. Вони вестимуть позиційно-маневрену оборону, а ми вбиватимемо їх HIMARSами. Багато і зі смаком, поки не усвідомлять… За цим маячить перспектива обвалення фронту та звалювання з нашої Богом спасенної країни якнайдалі, – зазначив Арестович.

На його думку, новий армійський корпус не становить загрози українським військам.

– Ці 15 тисяч (людина, – Ред.), які вони притягнуть і кинуть на різні ділянки. Вони з цього цілих 15 БТГ зліплять? Це взагалі ні про що. Навіть якщо їх на один напрямок кинути, це просто ні про що. Особливо з проблемами із тиловим постачанням, – додав він.

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00:22 - 28 серпня

Харків’яни повідомляють про звуки вибухів

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00:21 - 28 серпня

На Миколаївщині чутно вибухи. ЗМІ повідомляють про обстріли області з РСЗВ з боку Росії.

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