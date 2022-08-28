Серпень, 28 в 11:15

Біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вночі було зруйновано будівлю, де російські окупанти готувалися до псевдореферендуму.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Окупанти мали чергову “пекельну ніч” на території Мелітополя. Чотири рази вони десь не там курили. І сьогодні вже, за попередньою інформацією, можемо сказати, що у селі Мирне, яке розташоване за 10 км від Мелітополя, зруйновано одну з установ, яка відповідала за підготовку “референдуму”. Трохи пізніше дамо деталі, коли ми матимемо фото/відео підтвердження, – сказав Федоров.

Він додав, що внаслідок вибухів було частково пошкоджено одну з найбільших російських військових баз у Мелітополі, яка розташована на території моторного заводу Автоцвітліт.

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