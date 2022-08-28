У Мелітополі зруйнували базу окупантів та штаб з підготовки до “референдуму” – Федоров
Біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вночі було зруйновано будівлю, де російські окупанти готувалися до псевдореферендуму.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
– Окупанти мали чергову “пекельну ніч” на території Мелітополя. Чотири рази вони десь не там курили. І сьогодні вже, за попередньою інформацією, можемо сказати, що у селі Мирне, яке розташоване за 10 км від Мелітополя, зруйновано одну з установ, яка відповідала за підготовку “референдуму”. Трохи пізніше дамо деталі, коли ми матимемо фото/відео підтвердження, – сказав Федоров.
Він додав, що внаслідок вибухів було частково пошкоджено одну з найбільших російських військових баз у Мелітополі, яка розташована на території моторного заводу Автоцвітліт.
– Підсумувавши це, можна сказати абсолютно точно: ворогові на нашій території некомфортно, на нього не чекають. І зовсім скоро ми розраховуємо, що буде жест доброї волі – вихід з нашого тимчасово окупованого Мелітополя, оскільки щодня вже протягом трьох тижнів у них щось трапляється. Очевидно, курити вони розучилися, – підсумував Федоров.