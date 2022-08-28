Серпень, 28 в 13:27

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель не вважає за необхідність створення єдиної армії Європейського Союзу для повної заміни армій країн-членів ЄС.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Kronen Zeitung.

– Не обов’язково потрібно створювати армію ЄС. Жодну з 27 армій не буде замінено єдиними європейськими силами. Нам просто потрібно об’єднати наші сили, координувати дії та краще вкладатися в оборону. Не більше, – зазначив дипломат.

За його словами, зараз країни ЄС разом витрачають на свою оборону стільки ж коштів, як Китай, і вчетверо більше, ніж Росія, проте через боргову кризу європейські держави “вступили у фазу роззброєння”.

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– Це означає, що ми не зможемо вирішити поточні завдання. Ефективність – ключове слово. Інакше це просто марна трата грошей, – додав Боррель.

Нещодавно високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики заявив, що ЄС надалі продовжить підтримувати Україну.

Він наголосив, що Європейський Союз готовий заплатити ціну за захист спільної свободи та безпеки.

Джерело: Kronen Zeitung