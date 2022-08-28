ЄС не замінить армії 27 країн-членів єдиними збройними силами – Боррель
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель не вважає за необхідність створення єдиної армії Європейського Союзу для повної заміни армій країн-членів ЄС.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Kronen Zeitung.
– Не обов’язково потрібно створювати армію ЄС. Жодну з 27 армій не буде замінено єдиними європейськими силами. Нам просто потрібно об’єднати наші сили, координувати дії та краще вкладатися в оборону. Не більше, – зазначив дипломат.
За його словами, зараз країни ЄС разом витрачають на свою оборону стільки ж коштів, як Китай, і вчетверо більше, ніж Росія, проте через боргову кризу європейські держави “вступили у фазу роззброєння”.
– Це означає, що ми не зможемо вирішити поточні завдання. Ефективність – ключове слово. Інакше це просто марна трата грошей, – додав Боррель.
Нещодавно високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики заявив, що ЄС надалі продовжить підтримувати Україну.
Він наголосив, що Європейський Союз готовий заплатити ціну за захист спільної свободи та безпеки.
Джерело: Kronen Zeitung