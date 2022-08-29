Серпень, 29 в 18:44

Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку. Офіційні особи публікують повідомлення про знищення баз окупантів в області.

Факти ICTV зібрали усі подробиці контрнаступу українських захисників на Херсонщині.

Бої за Херсонщину

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Керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Південь Наталія Гуменюк 29 серпня повідомила, що ЗСУ пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

– Сьогодні ми розпочали наступальні дії в різних напрямках. Контрнаступ триває вже давно — це виснаження ворога і ненадання йому можливості просуватися. А сьогодні ми розпочали саме наступальні дії по різних напрямках, зокрема на Херсонщині, – зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що зараз потрібно “набратися терпіння”, адже будь-яка військова операція потребує тиші.

– Наразі, в умовах гібридної війни, треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають провестися і мати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння, – сказала вона.

Крім того, бойовики 109 полку так званої ДНР відійшли зі своїх позицій під Херсоном. Російські десантники, які їх прикривали, також втекли з поля бою.

Окупантів “відрізають” від постачань зброї

В Оперативному угрупованні військ Каховка розповіли, що в тимчасово окупованій Херсонській області знищені майже всі великі мости: Антонівські залізничний, автомобільний та Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи.

За їхніми даними, російські окупанти відрізані від постачання озброєння та поповнення особового складу з території Криму. А для України це шанс повертати свої території.

“Бавовна” на Херсонщині

Голова Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував список уражених цілей станом на 13:00 у Херсонській області:

Берислав, влучання в базу військ РФ;

влучання в пост поруч із Північно-Кримським каналом;

влучання у переправу у Львові (Бериславський район, Херсонська область) — знищена повністю;

ЗСУ завдали потужного удару по військовій частині в Херсоні на вулиці Паровозній.

Він уточнив, що у Бериславі ЗСУ влучили у машинобудівний завод, де війська РФ розташували свою техніку, боєприпаси та живу силу. Там почалася пожежа.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань теж розповів, що протягом ночі та ранку 29 серпня ворожі війська зазнали серйозних втрат. ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці, Бериславі.

Реакція офіційних осіб на контрнаступ ЗСУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію про контрнаступ на півдні.

– Херсон – це Україна. Попереду наш Херсон, – написав він.

Ситуацію із контрнаступом жартома прокоментував і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Мені повідомляють, що стрімко виріс попит на надувні човни та матраци на правому березі Дніпра, – зазначив Кім.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також додав, що єдиний можливий “переговорний” формат України з Росією зараз на фронті. Наразі на півдні Збройні сили досягають успіхів.

– Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. “Перемовини” відбуваються успішно. Очікуємо на нові “компроміси” у вигляді “жестів доброї волі”, – каже він.

Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. «Перемовини» відбуваються успішно. Очікуємо на нові «компроміси» у вигляді «жестів доброї волі». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

Що передувало

Армія РФ окупувала частину Херсонської області ще у перші дні війни, зайшовши на територію з боку тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що Херсон – це єдиний обласний центр, який опинився під контролем ворожої армії за весь час повномасштабного вторгнення. Водночас місцеві жителі неодноразово виходили там на проукраїнські мітинги.

Наприкінці травня 2022 року ЗСУ розпочали контрнаступальні дії на південному напрямку. Вже вдалося деокупувати близько 50 населених пунктів у регіоні на кордонах із Дніпропетровською та Миколаївською областями.

Перший удар ЗСУ по Антонівському мосту відбувся 19 липня. Тоді місцева окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправи.

Антонівський міст – стратегічний об’єкт, який давав змогу росіянам постачати зброю своєму угрупованню військ на правому березі Дніпра. Вони постійно намагалися його відремонтувати та налагоджували понтонні переправи через його пошкодження.

Крім того, 10 серпня ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого той став непридатним для проїзду важкої техніки.

26 серпня було завдано удару по Дар’ївському мосту через річку Інгулець на правому березі Дніпра на Херсонщині. Він був єдиним шляхом постачання зброї до Херсону правим берегом Дніпра з Каховки.