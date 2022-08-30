РФ умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС – Подоляк

Серпень, 30 в 13:46

Росія обстрілює місію МАГАТЕ, яка прибула до України аби відвідати Запорізьку АЕС.

– Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО, – написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Також він зазначив, що позиція України залишається незмінною – доступ до станції лише через підконтрольну територію.

– Позиція незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал, – додав він.

Нагадаємо, що 30 липня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула до Києва перед візитом на Запорізьку атомну електростанцію в тимчасово окупованому Енергодарі.

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Візит відбувся через відновлення обстрілів Росією ЗАЕС та збільшення загроз щодо можливої ​​ядерної аварії.

Джерело: Михайло Подоляк