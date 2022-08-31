Ще один втікач. Запорізький колаборант Балицький перебрався до Криму

Серпень, 31 в 12:22

Запорізький колаборант Євген Балицький оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що втік до тимчасово окупованого Криму.

Ролик він опублікував у своєму Telegram-каналі, проте одразу видалив його.

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Він повідомив, що “керуватиме” тимчасово окупованою територією Запорізької області з АР Крим через “сімейні обставини”.

Зрадник додав, що в окупаційної влади все йде за планом, зокрема, підготовка до псевдореферендуму.

Напередодні стало відомо, що херсонський колаборант Кирило Стремоусов на тлі анонсованого контрнаступу ЗСУ на півдні втік до РФ.

Фото: Євген Балицький