Ще один втікач. Запорізький колаборант Балицький перебрався до Криму
Запорізький колаборант Євген Балицький оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що втік до тимчасово окупованого Криму.
Ролик він опублікував у своєму Telegram-каналі, проте одразу видалив його.
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Він повідомив, що “керуватиме” тимчасово окупованою територією Запорізької області з АР Крим через “сімейні обставини”.
Зрадник додав, що в окупаційної влади все йде за планом, зокрема, підготовка до псевдореферендуму.
Напередодні стало відомо, що херсонський колаборант Кирило Стремоусов на тлі анонсованого контрнаступу ЗСУ на півдні втік до РФ.
Фото: Євген Балицький