Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Страшилки про “холодну зиму” виявилися пшиком: Подоляк про газовий шантаж РФ

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Страшилки про “холодну зиму” виявилися пшиком: Подоляк про газовий шантаж РФ
Фото: Depositphotos

На початок вересня газові сховища Європи вже майже повністю заповнені. Страшилки Росії про нібито “холодну зиму” виявились звичайним пшиком.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про “холодну зиму” є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний ЄС, – зазначив він.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 2 вересня, міністри фінансів країн Великої сімки (G7) затвердили граничну ціну на нафту з Росії.

За словами канцлера казначейства Британії Надхіма Захаві, вони обмежать можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти шляхом заборони на надання послуг, таких як страхування та надання фінансування, судам, які перевозять російську нафту понад узгоджену граничну ціну.

Читайте
Пояснюють плановим ремонтом: Газпром призупинив постачання газу Північним потоком-1

Фото: Михайло Подоляк

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка