Вересень, 02 в 18:25

На початок вересня газові сховища Європи вже майже повністю заповнені. Страшилки Росії про нібито “холодну зиму” виявились звичайним пшиком.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про “холодну зиму” є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний ЄС, – зазначив він.

Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про «холодну зиму» є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна ???????? та енергонезалежний ????????. Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 2, 2022

Нагадаємо, що у п’ятницю, 2 вересня, міністри фінансів країн Великої сімки (G7) затвердили граничну ціну на нафту з Росії.

За словами канцлера казначейства Британії Надхіма Захаві, вони обмежать можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти шляхом заборони на надання послуг, таких як страхування та надання фінансування, судам, які перевозять російську нафту понад узгоджену граничну ціну.

Фото: Михайло Подоляк