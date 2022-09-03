У Херсонській та Запорізькій областях вибухи: горять бази та ППО окупантів

Вересень, 03 в 17:12

Ряд вибухів пролунав у Херсоні, в районі Антонівського мосту та у Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали у суботу, 3 вересня.

Так, у Херсоні, за попередньою інформацією, знищено базу окупантів, яка розташовувалась у готельному комплексі Загублений світ.

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Місцеві уточнюють, що Загублений світ належить колаборанту Володимиру Сальдо, який проходить лікування у лікарні у Москві.

Також, згідно з опублікованими даними, сталися вибухи в районі залізничного Антонівського мосту. Очевидці стверджують, що це горить ППО російських агресорів.

Тим часом мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у себе в Telegram, що на захопленому окупантами аеродромі прогриміло щонайменше п’ять вибухів.

Він наголосив, що агресори вже “разів десять намагалися розставити свою військову техніку” у цьому районі.

– Однак наші сили опору вкотре перетворили їхні невдалі спроби на густий чорний дим, – резюмував мер.

Фото: Іван Федоров, Сергій Стерненко