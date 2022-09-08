У Мелітополі підірвали штаб окупантів, де йшла підготовка до псевдореферендуму

Вересень, 07 в 23:28

Вибухи, які було чутно в окупованому Мелітополі Запорізької області, є наслідком підриву штабу Єдиної Росії. Там проходила підготовка до псевдореферендуму.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

– Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі – це мінус черговий штаб Єдиної Росії у будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти, – написав на своїй офіційній сторінці у Telegram Федоров.

До речі, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти знову перенесли дату псевдореферендуму – тепер вони хочуть провести його 4 листопада.

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Джерело: Іван Федоров