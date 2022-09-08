Вересень, 08 в 14:37

Після початку контрнаступальних дій ЗСУ російські окупанти почали масово тікати з території України.

Зокрема, на Харківщині спецпризначенці Національної гвардії взяли у полон двох бойовиків з документами так званої ЛНР.

Окупанти намагалися виїхати з району ведення бойових дій, використовуючи цивільних автомобіль та одягнувши на свою форму інші речі.

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Тікаючи з позицій, окупанти кидають свою техніку, зброю, форму, документи, а також награбовані речі.

Тепер технікою росіян користуватимуться українські захисники, які крок за кроком звільнюють нашу територію від загарбників.

На Херсонщині російські окупанти ховаються в покинутих будинках та підвалах з надією після звільнення здатися в полон.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

– Вони кажуть місцевому населенню: Ви нас тільки не видавайте, вас звільнять, а нас візьмуть у полон. Так ми збережемо своє життя. Єдиним виходом збереження свого життя вони бачать здачу в полон, тому що відступати їм важко. Ось така ситуація зараз із моральним духом окупантів, – розповів Хлань.

Як раніше повідомляв військовий кореспондент Андій Цаплієнко, окупанти втікають з півдня України, залишаючи побутову техніку, яку відбирали в українців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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