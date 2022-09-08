Вересень, 08 в 19:30

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальна площа території, яку повернули під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямках, становить понад 700 кв. км.

Наразі повідомляється про звільнення від окупантів міста Балаклія. У соціальних мережах публікують фото і відео, що над Балаклією підняли український прапор.

Наразі офіційного підтвердження про звільнення Балаклії немає. У ранковому зведенні Генштабу згадується лише про обстріли населених пунктів на Харківському напрямку.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали все, що відомо зараз про ситуацію навколо Балаклії та інших міст Харківської області, де триває контрнаступ ЗСУ.

Оновлено 8 вересня о 19:00

Народний депутат від Слуги народу Юрій Мисягін в Telegram опублікував фото українського прапора, піднятого над Балаклійською міськрадою.

Крім того, з’явилися ще відео та фото присутності наших військових у Балаклії.

Зауважимо, що Балаклійська міськрада розташована в західній частині міста, тому цілком можливо, що бої все ще тривають, і в деяких районах можуть перебувати російські військові.

У мережі також з’явилося відео підняття українського прапора над населеним пунктом Волохів Яр, на північний схід від Балаклії.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео підняття українського прапора у Борщівці, на схід від Балаклії.

Експерти Інституту вивчення війни ISW припускають, що 6 вересня українські військові провели успішну контратаку в Харківській області в районі Балаклії та відкинули російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець та Середня Балаклійка.

На карті ISW лінія фронту тепер проходить у районі Балаклії.

За їхніми припущеннями, ЗСУ звільнили Вербівку, розташовану на околиці Балаклії:

– На геолокаційних кадрах, опублікованих 6 вересня, видно українську піхоту у східній Вербівці (менше 3 км від Балаклії). Кілька російських джерел визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські війська зруйнували неназвані мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

Аналітики ISW також звернули увагу на повідомлення в соцмережах про те, що 6 вересня російські війська відійшли з блокпостів за 6 км західніше Балаклії.

Військовий експерт Олег Жданов запевняє, що Волохів Яр та Семенівку на Харківщині контролюють ЗСУ.

Тому, що на цьому напрямку зараз справді гаряче, є офіційне підтвердження від Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ – це відео, де напередодні зафіксовано ураження складу окупантів у Балаклії, установки С300, а також САУ противника.

А Управління стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні оприлюднило відео збиття російського літака Су-25 в районі Балаклії, біля села Волохів Яр.

Радник Офісу президента Олексій Арестович 6 вересня в ефірі Фейгін Live лише натякнув на успіхи ЗСУ, зауваживши, що більше зможе сказати після того, як гарні новини розповість президент.

Як реагує місцева влада

Міськрада Балаклії просить місцевих мешканців дотримуватися режиму інформаційної тиші і не поширювати інформацію про військові операції до офіційних заяв ЗСУ чи Міноборони щодо звільнення деяких населених пунктів.

Водночас на сторінці міської ради Куп’янська Харківської області з’явився допис, у якому людям радять не нехтувати своєю безпекою, підготувати сховища та зробити запас продуктів.