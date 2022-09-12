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ЗСУ вийшли на річку Оскіл завдяки австралійським Bushmaster – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster українські військові вийшли на річку Оскіл продовжуючи звільняти Харківщину. – Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область, – пише Резніков. Резніков подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку. Читайте ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Каховці Фото: Australian Army Зараз дивляться For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the ???????? to the ????????. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all ???????? people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022

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