ЗСУ вийшли на річку Оскіл завдяки австралійським Bushmaster – Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster українські військові вийшли на річку Оскіл продовжуючи звільняти Харківщину.
– Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область, – пише Резніков.
Резніков подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку.
Фото: Australian Army
For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the ???????? to the ????????. 19,300 km across the Indian Ocean.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022
Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.
Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all ???????? people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu