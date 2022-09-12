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Факти / Україна

ЗСУ вийшли на річку Оскіл завдяки австралійським Bushmaster – Резніков

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
ЗСУ вийшли на річку Оскіл завдяки австралійським Bushmaster – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster українські військові вийшли на річку Оскіл продовжуючи звільняти Харківщину.

– Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область, – пише Резніков.

Резніков подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку.

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Фото: Australian Army

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