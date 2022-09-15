Вересень, 15 в 18:38

Збройні сили України зможуть вести бойові дії в осінньо-зимовий період, зокрема й контрнаступ. Військова техніка, яку передають країни-партнери, цілком дозволяє це робити.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що в ЗСУ вже є досвід бойових дій у таких погодніх умовах.

Він нагадав, що масоване вторгнення військ РФ в Україну розпочалося наприкінці зими, 24 лютого, а далі були холодні місяці березень та квітень. І увесь цей час українські воїни успішно протистояли переважаючим силам ворога.

Зараз дивляться

– Те ж саме буде й зараз. З настанням зими стане легше. Попри те, що температура буде нижчою, будуть морози, але ґрунт промерзає, і умови для техніки та піхоти покращуються в плані прохідності. Якщо не буде великих снігопадів, то промерзлий ґрунт у принципі дає можливість вести будь-які види бойових дій, зокрема й контрнаступ, – наголосив військовий експерт.

За його словами, найголовніше – це підготувати особовий склад підрозділів ЗСУ до холодного періоду. Тобто військові мають бути належним чином забезпечені одягом, взуттям, провізією.

– Солдат має бути одягнений, взутий та нагодований. Тоді він зможе воювати за будь-яких погодніх умов. У нас є досвід ведення бойових дій в умовах весняних холодів та дощів, – заявив Жданов.

Він запевнив, що військова техніка, яку надають партнери, в умовах холодів не зупиниться, оскільки вона призначена і для експлуатації за низьких температур (навіть бронеавтомобілі, які надає Австралія).

Як пояснив Жданов, більшість техніки, яку отримує Україна від партнерів, застосовується практично в таких самих широтах.

Військовий експерт також зазначив, що Україна не може зупинятися на полі бою через погодні умови.

– Нам потрібно буде вести бойові дії, саме атакуючі, контрнаступальні, тому що не можна дати оперативну паузу, передишку російським військам, – підсумував Жданов.

Як відомо, Україна звільнила щонайменше 8,5 тис. кв. км під час вересневого контрнаступу в Харківській області. З 6 вересня українські воїни деокупували в регіоні близько 388 населених пунктів, у яких проживають до 150 тис. людей.

Джерело: YouTube-канал Олега Жданова