Загорілося авто: РФ завдала удару поряд із будинком у Харкові
Фото: ДСНС
16 вересня російські війська завдали удару по Слобідському району Харкова.
Приліт зафіксовано поруч із житловим будинком.
За попередньою інформацією, загорілося авто біля будинку, пошкоджені комунікації.
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Чи є постраждалі, поки не відомо.
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