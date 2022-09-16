Загорілося авто: РФ завдала удару поряд із будинком у Харкові

Вересень, 16 в 6:04

16 вересня російські війська завдали удару по Слобідському району Харкова.

Приліт зафіксовано поруч із житловим будинком.

За попередньою інформацією, загорілося авто біля будинку, пошкоджені комунікації.

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Чи є постраждалі, поки не відомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.