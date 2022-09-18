Як ЗСУ звільняли 60 тис. кв. км окупованих територій України – інтерактивна карта ISW

Вересень, 18 в 19:11

Американський Інститут вивчення війни (ISW) створив інтерактивну карту, яка показує успіхи Збройних сил України у звільненні окупованих територій.

На карті можна побачити, як змінюються масштаби захоплених росіянами територій протягом 200 повномасштабної війни.

Зазначається, що з квітня 2022 року українські війська звільнили понад 60 тис. квадратних кілометрів.

Зараз дивляться

The first 200 days of Russia’s invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar. Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL — Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2022

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російським підрозділам навколо Лиману загрожує оточення.

За даними американських аналітиків, завзятий наступ ЗСУ на схід уздовж північного берега Сіверського Донця може ліквідувати російські позиції навколо Лиману та відкрити підходи до Лисичанська, а потім і до Сєвєродонецька, що в Луганській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 207-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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