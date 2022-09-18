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Факти / Україна

Як ЗСУ звільняли 60 тис. кв. км окупованих територій України – інтерактивна карта ISW

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Як ЗСУ звільняли 60 тис. кв. км окупованих територій України – інтерактивна карта ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Американський Інститут вивчення війни (ISW) створив інтерактивну карту, яка показує успіхи Збройних сил України у звільненні окупованих територій.

На карті можна побачити, як змінюються масштаби захоплених росіянами територій протягом 200 повномасштабної війни.

Зазначається, що з квітня 2022 року українські війська звільнили понад 60 тис. квадратних кілометрів.

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Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російським підрозділам навколо Лиману загрожує оточення.

За даними американських аналітиків, завзятий наступ ЗСУ на схід уздовж північного берега Сіверського Донця може ліквідувати російські позиції навколо Лиману та відкрити підходи до Лисичанська, а потім і до Сєвєродонецька, що в Луганській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 207-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як у Бучі та Ізюмі: звірства РФ ще знаходитимуть у звільнених містах – ISW

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