Як ЗСУ звільняли 60 тис. кв. км окупованих територій України – інтерактивна карта ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) створив інтерактивну карту, яка показує успіхи Збройних сил України у звільненні окупованих територій.

На карті можна побачити, як змінюються масштаби захоплених росіянами територій протягом 200 повномасштабної війни.

Зазначається, що з квітня 2022 року українські війська звільнили понад 60 тис. квадратних кілометрів.

The first 200 days of Russia’s invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar.

Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL

— Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2022