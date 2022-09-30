Атака дронів: РФ випустила сім Shahed-136 по Миколаївщині та Одещині

Вересень, 30 в 6:27

Напередодні армія РФ випустила сім дронів-камікадзе Shahed-136 по південних областях України.

До Миколаївської області окупанти скерували п’ять безпілотників, до Одеської – два.

Три Shahed-136 над Миколаївською областю було збито.

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Один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об’єкт критичної інфраструктури в районі.

На місцях влучань працюють рятувальні та екстрені служби.

Інформація про постраждалих, наголошують в Оперативному командуванні Південь, не надходила.

Над Одещиною протиповітряна оборона збила два дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що близько до опівночі в Миколаєві всього пролунало сім вибухів. Два з них, як уточнив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім, прогриміли за містом.

Один із ворожих снарядів поцілив у дев’ятиповерхівку в спальному житловому районі Миколаєва. Під завалами опинились люди.

Близько 18:00 росіяни вдарили по житловому району Миколаєва касетними снарядами із Смерчів.

Троє людей загинули на місці, 12 поранених госпіталізовано до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Сергій Братчук