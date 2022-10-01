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Факти / Україна

Росія підтвердила, що здала Лиман під наступом ЗСУ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Росія підтвердила, що здала Лиман під наступом ЗСУ

Міністерство оборони Російської Федерації офіційно оголосило, що російські війська відступили з міста Лиман Донецької області.

Про це російське міністерство повідомило 1 жовтня.

– У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва міста Лиман, – Ред.) на більш вигідні рубежі, – йдеться у повідомленні.

Перед цим українські військові підтвердили звільнення з-під російської окупації пʼяти міст та селищ навколо Лиману – Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки.

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Згодом речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив в ефірі нацмарафону, що українські військові вже увійшли у місто, де тривають бойові дії.

– Ми уже в Лимані, але точаться бої, — сказав він.

Череватий також додав, що окупанти здаються у полон українським захисникам.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив відео, де українські захисники підіймають державний прапор України на околицях Лиману.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі в оточенні в Лимані перебувають близько 5 тис. військовослужбовців РФ.

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