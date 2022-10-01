Жовтень, 01 в 17:29

Міністерство оборони Російської Федерації офіційно оголосило, що російські війська відступили з міста Лиман Донецької області.

Про це російське міністерство повідомило 1 жовтня.

– У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва міста Лиман, – Ред.) на більш вигідні рубежі, – йдеться у повідомленні.

Перед цим українські військові підтвердили звільнення з-під російської окупації пʼяти міст та селищ навколо Лиману – Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки.

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Згодом речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив в ефірі нацмарафону, що українські військові вже увійшли у місто, де тривають бойові дії.

– Ми уже в Лимані, але точаться бої, — сказав він.

Череватий також додав, що окупанти здаються у полон українським захисникам.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив відео, де українські захисники підіймають державний прапор України на околицях Лиману.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі в оточенні в Лимані перебувають близько 5 тис. військовослужбовців РФ.