Росія підтвердила, що здала Лиман під наступом ЗСУ
Міністерство оборони Російської Федерації офіційно оголосило, що російські війська відступили з міста Лиман Донецької області.
Про це російське міністерство повідомило 1 жовтня.
– У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва міста Лиман, – Ред.) на більш вигідні рубежі, – йдеться у повідомленні.
Перед цим українські військові підтвердили звільнення з-під російської окупації пʼяти міст та селищ навколо Лиману – Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки.
Згодом речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив в ефірі нацмарафону, що українські військові вже увійшли у місто, де тривають бойові дії.
– Ми уже в Лимані, але точаться бої, — сказав він.
Череватий також додав, що окупанти здаються у полон українським захисникам.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив відео, де українські захисники підіймають державний прапор України на околицях Лиману.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі в оточенні в Лимані перебувають близько 5 тис. військовослужбовців РФ.