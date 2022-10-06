В окупованому Севастополі мобілізують водіїв швидкої та трактористів – ГУР

Жовтень, 06 в 15:42

У тимчасово окупованому Севастополі набирає обертів так звана мобілізаційна кампанія, в рамках якої представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям та трактористам.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

– У 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги у повному складі. На виноробному підприємстві Золота балка – 100% трактористів. Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ї бригади морської піхоти, – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що лише за останній тиждень до цього місця прибуло 300 новобранців, які проходять прискорену базову бойову підготовку під керівництвом інструкторів із 47 мотострілецької дивізії та 810 бригади.

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– Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ Град. Зразків сучасної військової техніки немає. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Розробляються дії у складі БТГр та малими групами, – сказано у повідомленні.

У ГУР додали, що більшість особового складу – це чоловіки старше 40 років, серед яких є учасники російських воєн в Ічкерії та Афганістані. Значна частина – це колишні військові Збройних сил України, які зрадили Батьківщину та залишилися працювати на окупанта у Криму після 2014 року.

– Зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ї бригади знято зі зберігання всі САУ 2С3 Акація та ЗСУ-23-4 Шилка, які вдалося привести в мінімальний робочий стан. Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрями, – зазначають у розвідці.

Також повідомляється, що перед відправкою на війну з мобілізованими проводяться спеціальні заняття з політичної підготовки, на яких долинають тези про те, що українське керівництво нібито “вже давно отримало і поділило кошти на здачу територій”, що їм нібито не доведеться брати участь у реальних бойових діях, – вони мають просто “постріляти для виду”, що вибухи в Криму “узгоджені з Путіним” і все “під контролем”. Також серед тез – що “ми ще нічого не починали”, і що Китай нібито незабаром має надати сучасні ракети, які зноситимуть і повністю знищуватимуть українські міста, а свої ракети РФ “береже”.