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Факти / Україна

Навіть води й хліба немає: мати окупанта про ситуацію в армії РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Російські військові_військові РФ_армія Росії_військові Росії

Мати військовослужбовця Росії розповідає синові про ставлення до щойно мобілізованих у порівнянні зі ЗС РФ, а також красномовно висловлюється про владу та особисто про президента РФ.

– А наші хлопці, як у ж**і, б**дь! Чи що, повинні б**дь? Так хочеться до цього Путіна додзвонитися і сказати “Що, г***он, б**дь? Не знаєш, як справи? Все “прекрасно”, що навіть води й хліба немає”, – обурювалася росіянка.

Також її не влаштовує, що дітей щойно мобілізованих солдатів переводять на безкоштовне навчання, а дружин нібито не мають права звільнити. Скаржиться жінка і на те, що сім’ям новобранців дають “підйомні” гроші, які вони можуть витратити на купівлю форми та спорядження.

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Фото: сс

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