Жовтень, 14 в 23:26

Росія занепокоєно споглядає за українським контрнаступом, вона вже перебуває в атмосфері своєї поразки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 14 жовтня.

Він подякував українським захисникам та усім, хто підтримує військових. Особливо тим, хто зараз на окупованих територіях чи примусово вивезений в Росію.

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– Україна про всіх пам’ятає. Нікого і нічого українського не залишимо ворогу. Звільнимо все своє. Повернемо усе, що належить нам по праву. Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити. І ми маємо це зробити. Так обов’язково буде. Маємо повернути мир. І зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу. І це буде, – сказав президент.

Зеленський запропонував звернути увагу на те, наскільки занепокоєний ворог.

– Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе, – сказав він.

Президент визнав, що у Росії все ще є кого Кремлю кидати в атаки, а також зброя, ракети та іранські дрони, які застосовуються проти України. Крім того, у Москви поки що є можливість тероризувати міста України та європейців, і шантажувати світ.

– Але у них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед, – наголосив він.

Протягом дня Зеленський відзначив Хрестами за бойові заслуги, а також орденами Золотої Зірки українських героїв. Президент заявив, що з нагоди свята Дня захисника і захисниці державними нагородами відзначені 483 бійців, з яких п’ятнадцятьом присвоєно звання Герой України.

Президент розповів, що протягом 14 жовтня також провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

– Обговорили ситуацію на передовій, дії ворога і наші кроки для звільнення української території. Плюс, постачання боєприпасів, підготовку до зими. Була дуже змістовна Ставка, – сказав він.

Український лідер розповів, що в областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських ракетних ударів. За його словами, у більшості регіонів вже відновлена технічна можливість постачання електрики, хоча деякі населені пункти все ще застосовують графіки стабілізаційних відключень.

– 15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші, – сказав він.

Президент звернув увагу, що українцям все ще варто свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Він пояснив, що це також є елементом захисту України.