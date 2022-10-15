Жовтень, 15 в 9:22

Основними причинами невдач російської армії в Україні залишаються повсюдна корупція та погана логістика.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії. Також розвідники констатують, що мобілізованим росіянам доводиться самостійно купувати спорядження, попри те, що воно нібито було закуплено військовим відомством.

Згідно з данними британського відомства, за останні два тижні Росія перекинула контингенти мобілізованих російських резервістів. Але їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ.

Зараз дивляться

– Багатьом резервістам, ймовірно, доведеться купити власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6Б45, який мав би бути виданий стройовим підрозділам у межах програми індивідуального спорядження Ратник. Цей жилет продається в російських інтернет-магазинах за 40 тис. рублів (приблизно $640), порівняно з приблизно 12 тис. рублів (приблизно $190) у квітні, йдеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 October 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/4KkxQIhrGa ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/NkcRRk4s2B — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 15, 2022

Також британська розвідка нагадала, що у 2020 році російська влада оголосила, що військовим було нібито було поставлено 300 тис. комплектів бронежилетів Ратник, чого достатньо для оснащення сил, які наразі дислокуються в Україні.

Фото: ГУР