Основними причинами невдач російської армії в Україні залишаються повсюдна корупція та погана логістика.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії. Також розвідники констатують, що мобілізованим росіянам доводиться самостійно купувати спорядження, попри те, що воно нібито було закуплено військовим відомством.

Згідно з данними британського відомства, за останні два тижні Росія перекинула контингенти мобілізованих російських резервістів. Але їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 October 2022

