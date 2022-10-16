Міністр Ізраїлю закликав надати Україні військову допомогу

Жовтень, 16 в 19:28

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні військову допомогу.

Про це він написав на особистій сторінці у Twitter.

– Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО, – написав він.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. Зараз дивляться — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

Зазначимо, що сьогодні видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar.

Крім цього, Іран готується до відправлення у РФ додаткових БПЛА, зокрема десятків дронів Mohajer-6 і великої кількості дронів Shahed-136.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що “шокований” відсутністю допомоги з боку Ізраїлю.