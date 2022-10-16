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Факти / Україна

Міністр Ізраїлю закликав надати Україні військову допомогу

Валентина Чорна, редакторка стрічки
міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай
Фото: Getty Images

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні військову допомогу.

Про це він написав на особистій сторінці у Twitter.

– Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО, – написав він.

Зазначимо, що сьогодні видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar.

Крім цього, Іран готується до відправлення у РФ додаткових БПЛА, зокрема десятків дронів Mohajer-6 і великої кількості дронів Shahed-136.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що “шокований” відсутністю допомоги з боку Ізраїлю.

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