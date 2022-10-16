Взимку військам РФ буде складно протистояти наступу ЗСУ – Годжес

Жовтень, 16 в 9:01

ВСУ продовжать наступ і тиснути на російські війська, проте взимку ці успіхи не будуть такими стрімкими, хоча для ЗС РФ умови будуть складнішими, вважає екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес.

– Звісно, ​​взимку на полі бою через погоду буде складніше. Умови для солдатів будуть складнішими, проте для російських окупантів в обороні умови будуть складнішими, ніж для українських сил, які атакують, – зазначив американський генерал.

За його словами, за плечима ЗСУ – весь український народ, тоді як росіяни не мають досвіду, погано навчені та не забезпечені зимовим обмундируванням. У таких умовах буде складно протистояти атакам українських військ.

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