Греція розпочала постачання Україні БМП-1 – Кулеба

Жовтень, 19 в 15:33

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

– Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, які Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Незабаром вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни, – повідомив він на прес-конференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом.

Нагадаємо, що 15 вересня Греція з Німеччиною остаточно погодили схему кругового обміну, відповідно до якої грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1 в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.