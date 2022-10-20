ЄС має намір розгорнути в трьох областях України зимові притулки

Жовтень, 20 в 13:38

Європейська комісія оголосила про намір негайно розгорнути тимчасові зимові притулки в Бучі Київської області, Рівненській та Харківській областях.

Про це під час візиту до Києва повідомив комісар із питань кризового менеджменту Янез Ленарчіч.

– У той час як Росія продовжує посилювати свої жорстокі атаки проти України, націлюючись, зокрема, на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, я під час перебування в Києві наголосив, що ЄС, як ніколи, відданий своїй підтримці України, – запевнив Янез Ленарчіч.

На його переконання, майбутня зима, імовірно, стане значним викликом для України, тому країни Європи мають бути готові до цього.

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Саме тому Єврокомісія має намір спрямувати на розгортання притулків €62,3 млн через стратегічний резервний механізм rescEU.

Таким чином завдяки резервним притулкам, що додатково зосереджені в Румунії, ЄС вдасться надати тимчасовий притулок близько 46 тис. осіб.

Крім того, ЄС збільшує на €175 млн фінансування гуманітарної допомоги.

€150 млн спрямують для підтримки найбільш вразливих верств населення в Україні, а €25 млн – у Молдові.

Ці кошти витратять на забезпечення водою, їжею, на підготовку до зими та задоволення освітніх потреб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 239-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: European Commission