Жовтень, 24 в 15:18

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський вважає, що світові не варто легковажно ставитися до погроз Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв’ю ABC News.

За словами генерал-полковника, Заходу варто реально турбуватися про таку загрозу від Росії.

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– Ми стурбовані і маємо бути стурбовані. Я вірю, що така загроза справді існує, і ми маємо її враховувати, — сказав Сирський.

Ці побоювання продовжують бути актуальними, адже напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив своїм колегам у Франції, Туреччині, Великій Британії та США, що Україна ніби готується застосувати “брудну бомбу”.

Ці слова Шойгу викликали побоювання, що Росія може готувати ґрунт для застосування ядерної зброї та звинуватити в цьому Україну.

Після телефонної розмови Шойгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон відкинула звинувачення на адресу України, назвавши їх цілковито хибними.

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Ядерні погрози Росії стають все голосніше в міру того, як становище російських військ в Україні стає дедалі безнадійнішим. А тепер ЗСУ змушують росіян відступити із ключового портового міста Херсон.

Нагадаємо, що Олександр Сирський відіграв вирішальну роль у повороті війни на користь України, спочатку очоливши успішну оборону столиці, а потім потужний контрнаступ на північному сході.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ