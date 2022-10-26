Прогноз Резнікова: Україна отримає і танки Abrams, і винищувачі F-16, F-15 або Gripen

Жовтень, 26 в 10:53

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна зрештою отримає танки та винищувачі із Заходу.

– Я дуже оптимістично налаштований на те, що Україна зможе отримати танки Abrams у майбутньому. І я впевнений, що постачання таких винищувачів, як F-16, F-15 або Gripen зі Швеції, також будуть можливими, — сказав очільник оборонного відомства в інтерв’ю виданню Politico.

Підставами для оптимізму міністра оборони, зокрема, є те, що колись заборонені безпілотники, ракети та артилерія зрештою потрапили до Києва.

На підтвердження своїх слів Олексій Резніков нагадав, як незадовго після призначення на посаду міністра оборони торік у листопаді отримав відмову у Вашингтоні про постачання зенітних ракет Stinger.

Зараз дивляться

– Я запитав тоді, чому це неможливо. Мені відповіли, що це заборонено законом… і політичними питаннями, – розповідає очільник Міноборони.

Потім у січні, пригадує міністр оборони, за місяць до вторгнення, Україна отримала першу посилку з Литви.

– Це були Stinger, і ми отримали їх із дозволу Сполучених Штатів. Тому для мене це приклад того, що, якщо ви чуєте, що це неможливо, це означає, що це буде можливо в майбутньому, – зазначив Олексій Резніков.

Ситуація повторилася влітку, коли Україна отримала 155-міліметрові гаубиці та високомобільні артилерійські ракетні системи, які суттєво змінили ситуацію на полі бою.

Однак, додає Олексій Резніков, щоб необхідна техніка з’явилася в Україні, Вашингтону доведеться очолити процес передачі для того, щоб приєдналися союзники.

Так, стверджує міністр оборони України, Велика Британія, Франція та Німеччина, що мають потужності для виготовлення танків, чекатимуть політичного рішення Сполучених Штатів.

– Я впевнений, що після першого танку Abrams ми матимемо і Leopards, і німецькі бойові машини піхоти Marders, а також інші типи важкої броньованої техніки, – сказав Олексій Резніков.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

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