Окупанти силоміць виселяють жителів Каховки та Новочорномор’я – Генштаб ЗСУ
Російські окупанти примусово виселяють із осель людей у Херсонській області.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, такі факти зафіксовано в Каховці та Новочорномор’ї.
Так, у Каховці силоміць виселяють з осель людей, що проживають уздовж берега Дніпра.
Навколо їхніх будинків російські загарбники обладнують інженерні укріплення та зводять мінно-вибухові загородження.
Психологічно та фізично тиснуть росіяни й на мирних жителів Новочорномор’я Скадовського району.
– Людей виганяють із власних помешкань, а в їхні оселі планують заселити окупантів, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.
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