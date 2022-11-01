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Факти / Україна

Окупанти силоміць виселяють жителів Каховки та Новочорномор’я – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

Російські окупанти примусово виселяють із осель людей у Херсонській області.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, такі факти зафіксовано в Каховці та Новочорномор’ї.

Так, у Каховці силоміць виселяють з осель людей, що проживають уздовж берега Дніпра.

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Навколо їхніх будинків російські загарбники обладнують інженерні укріплення та зводять мінно-вибухові загородження.

Психологічно та фізично тиснуть росіяни й на мирних жителів Новочорномор’я Скадовського району.

– Людей виганяють із власних помешкань, а в їхні оселі планують заселити окупантів, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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