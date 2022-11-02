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Факти / Україна

У деяких районах Києва можливі екстрені відключення світла: список

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Графік відключення світла у Києві зміниться
Фото: Pixabay

Після атаки Росії на енергетичну інфраструктуру на Оболоні, Виноградарі, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці можуть вимикати електроенергію поза графіком стабілізаційних відключень.

Такі заходи застосовуватимуться через перевантаження мереж задля уникнення масових аварій.

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У ДТЕК зазначили, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб до кінця тижня налагодити ситуацію.

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Нагадаємо, через удари РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні запровадили стабілізаційні відключення світла.

Джерело: ДТЕК

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