Листопад, 02 в 17:18

Після атаки Росії на енергетичну інфраструктуру на Оболоні, Виноградарі, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці можуть вимикати електроенергію поза графіком стабілізаційних відключень.

Такі заходи застосовуватимуться через перевантаження мереж задля уникнення масових аварій.

У ДТЕК зазначили, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб до кінця тижня налагодити ситуацію.

Зараз дивляться

Нагадаємо, через удари РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні запровадили стабілізаційні відключення світла.

Джерело: ДТЕК