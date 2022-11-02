У деяких районах Києва можливі екстрені відключення світла: список
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Після атаки Росії на енергетичну інфраструктуру на Оболоні, Виноградарі, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці можуть вимикати електроенергію поза графіком стабілізаційних відключень.
Такі заходи застосовуватимуться через перевантаження мереж задля уникнення масових аварій.
У ДТЕК зазначили, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб до кінця тижня налагодити ситуацію.
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Нагадаємо, через удари РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні запровадили стабілізаційні відключення світла.
Джерело: ДТЕК