На Херсонщині окупанти примусово вивезли понад 100 підопічних психоневрологічного інтернату
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що російські окупанти примусово вивезли підопічних Дніпровського психоневрологічного будинку-інтернату поблизу Нової Каховки.
– Цей заклад займається особами з інвалідністю, які мають психічні розлади. Понад сотню людей насильно депортували до тимчасово окупованого Криму. Їх насильно посадили до автобусів, згоди на це ніхто не давав, – написав Янушевич у себе в Telegram.
За його даними, у закладі тепер залишилася лише частина персоналу та понад 30 підопічних, які не можуть самостійно пересуватися.
– Херсонська обласна військова адміністрація за фактом цього жахливого військового злочину, які скоїли росіяни, звернулася до правоохоронних органів. Російські загарбники – нелюди, справжні терористи, – наголосив він.
Фото: Людмила Денісова