Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Херсонщині окупанти примусово вивезли понад 100 підопічних психоневрологічного інтернату

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
херсонщина

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що російські окупанти примусово вивезли підопічних Дніпровського психоневрологічного будинку-інтернату поблизу Нової Каховки.

– Цей заклад займається особами з інвалідністю, які мають психічні розлади. Понад сотню людей насильно депортували до тимчасово окупованого Криму. Їх насильно посадили до автобусів, згоди на це ніхто не давав, – написав Янушевич у себе в Telegram.

За його даними, у закладі тепер залишилася лише частина персоналу та понад 30 підопічних, які не можуть самостійно пересуватися.

– Херсонська обласна військова адміністрація за фактом цього жахливого військового злочину, які скоїли росіяни, звернулася до правоохоронних органів. Російські загарбники – нелюди, справжні терористи, – наголосив він.

Читайте
У Херсоні зникла електрика та вода

Фото: Людмила Денісова

Зараз дивляться

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка