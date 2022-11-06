Листопад, 06 в 18:58

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що російські окупанти примусово вивезли підопічних Дніпровського психоневрологічного будинку-інтернату поблизу Нової Каховки.

– Цей заклад займається особами з інвалідністю, які мають психічні розлади. Понад сотню людей насильно депортували до тимчасово окупованого Криму. Їх насильно посадили до автобусів, згоди на це ніхто не давав, – написав Янушевич у себе в Telegram.

За його даними, у закладі тепер залишилася лише частина персоналу та понад 30 підопічних, які не можуть самостійно пересуватися.

– Херсонська обласна військова адміністрація за фактом цього жахливого військового злочину, які скоїли росіяни, звернулася до правоохоронних органів. Російські загарбники – нелюди, справжні терористи, – наголосив він.

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Фото: Людмила Денісова