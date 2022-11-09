“Братська допомога”: білоруські військові закупили для росіян аптечки – Генштаб ЗСУ

Листопад, 09 в 7:09

Білорусь надає Росії інфраструктуру, територію та повітряний простір, продовжуючи підтримувати збройну агресію РФ проти України.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, нині на території РБ триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

Крім того, є дані, що військовослужбовці 38 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Збройних сил Білорусі закупили для потреб особового складу 15 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії ЗС РФ близько 100 комплектів індивідуальних аптечок, а також розвантажувальні жилети та інше екіпірування.

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Такий жест білоруських військових є своєрідною “братською допомогою”.

Тим часом у складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників.

Правоохоронні органи РБ посилили розшук, виявлення та затримання громадян, які мають проукраїнську позицію, критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію РФ в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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